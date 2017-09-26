В Саудовской Аравии женщины получили право водить машину

Теги: В мире ислам саудовская аравия

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд подписал указ, разрешающий женщинам получать водительские права и водить автомобиль. Права женщинам начнут выдавать с июня 2018 года.

Саудовская Аравия отменила запрет на вождение автомобилей для женщин, пишет The New York Times. Изменения вступят в силу в июне 2018 года.

До сих пор королевство оставалось единственной страной в мире, где женщины не могли находиться за рулем.

Читайте также:

Саудовская Аравия впервые открыла границу для катарцев после дипскандала

В Саудовской Аравии отпустили женщину, задержанную за прогулку в мини-юбке