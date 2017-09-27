Из-за пожара на военном складе под Винницей эвакуировали 28 тыс. жителей

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Крупный пожар произошел на военных складах под Винницей. Там уже несколько часов не прекращается канонада, разрывы снарядов очень интенсивные. Информации о жертвах на данный момент нет, однако местные СМИ сообщают о двоих пострадавших. По словам очевидцев, снаряды разлетаются на 15-20 километров.

Более тысячи человек задействованы в тушении пожара на военных складах под Винницей, в городке Калиновка. Там, по некоторым данным, хранится 188 тысяч тонн боеприпасов - это примерно 10 тысяч вагонов снарядов. Среди них ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", передает "ТВ Центр".

Но, как уверяют в украинском МЧС, непосредственно очаг возгорания находится на площадке, где хранятся танковые снаряды. В радиусе 50 километров от Калиновки закрыто воздушное пространство, остановлено железнодорожное сообщение - поезда пускают в обход. Также прекращено движение всех видов транспорта по трассам Винница-Киев и Житомир-Могилёв. В опасной зоне, помимо самой Калиновки, где проживает 20 тысяч человек, оказались ещё несколько сел.

Первые разрывы были зафиксированы в 10 вечера, вскоре во всём городе выключили свет. Очевидцы говорят, что не сразу поняли, что произошло, а когда разобрались, начали спасаться бегством: кто пешком, кто на личном транспорте. Позже для эвакуации были предоставлены автобусы.

Людей сейчас размещают в школах. На данный момент свои дома покинули почти 28 тысяч жителей, в том числе семьи военнослужащих. В тушении огня задействована спецтехника - пожарные поезда и танки, 1200 человек личного состава. Военные опровергли информацию о том, что на складе хранились химические вещества.