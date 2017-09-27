Богдан Безпалько рассказал о вытеснении русского языка на Украине

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На каких языках говорят на Украине? И пойдёт ли Киев на уступки своим западным соседям, чьи соотечественники на Украине также оказались в ущемлённом положении? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Богдан Безпалько.

Почему власти Украины вопреки конституции страны вновь взяли курс на вытеснение русского языка из школ и вузов? В программе "События. 25-й час" о лингвистических новшествах Киева рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"То, что делает Петр Порошенко, закономерно. Он пытается строить националистическое государство, унитарное во всех отношениях, в том числе и в лингвистическом. Но, в основном, это строительство реализуется в ущемлении прав русскоязычного населения Украины", - отметил Безпалько.

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