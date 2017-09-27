Максимальную крепость слабоалкогольных напитков понизят на 2 градуса

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В России появится новый ГОСТ, согласно которому, градус слабоалкогольных напитков может быть снижен. Также в новом стандарте предлагается запретить искусственный подсластитель и ограничить в использовании ортофосфорную кислоту.

Градус слабоалкогольных напитков, в том числе, коктейлей в банках, в России может быть снижен. Это произойдет благодаря появлению новому ГОСТ. Сейчас к слабоалкогольной продукции относятся напитки с крепостью до девяти градусов, но новые правила снизят ее до семи, пишет газета "Известия".

Также в новом стандарте предлагается запретить искусственный подсластитель. Это связано с тем, что подобные вещества взаимодействуют со спиртом. Кроме того, будет ограничена в использовании ортофосфорная кислота.

В случае принятия ГОСТ Росстандартом все производители коктейлей в банках будут вынуждены подчиниться этому требованию. При этом они уверены, что понижение крепости всего на два градуса не окажет серьезного влияния на их деятельность.

Эксперты считают, что социальные последствия будут благоприятными. По их словам, главные потребители такой продукции — женщины и молодежь.