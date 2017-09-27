"Умная" дорожная разметка ускорила улицы Москвы

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В Центре организации дорожного движения подвели итоги пилотного проекта по борьбе с пробками в Москве с помощью разметки. Глава ЦОДД Вадим Юрьев сообщил, что за последние три года примерно на 100 проблемных участках дорог в столице разметку нанесли по-новому, что сделало пропускную способность в некоторых местах выше на 50%

Глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев заявил, что за последние три года примерно на ста проблемных участках дорог в Москве разметку нанесли по-новому. В итоге пропускная способность в некоторых местах выросла до 50%, пишет газета "Известия".

Речь в основном идет о сужении ширины полос, благодаря чему на дорогах появилось больше рядов. Также это касается создания переходно-скоростных участков, разворотов перед светофорами и направляющих полос на поворотах.

Юрьев заявил, что были решены десятки транспортных проблем на вылетных магистралях, включая Каширское, Алтуфьевское, Воробьевское, Бесединское шоссе, Волгоградский и Ленинградский проспекты, Большую Тульскую, Липецкую, Люблинскую и Широкую улицы, проезд Дежнева.

Также было создано несколько новых поворотов и разворотов для сокращения "перепробегов". Удалось обеспечить более быстрые и безопасные выезды с МКАД и ТТК на несколько вылетных магистралей. Кроме того, пропускная способность на десятках проблемных участков выросла на 10–50%.

В качестве примера глава ЦОДД привел ряд наиболее сложных участков, где только благодаря изменению разметки удалось серьезно улучшить ситуацию. В частности, на Каширском шоссе от Пролетарского проспекта до улицы Борисовские Пруды за счет сужения из четырех полос сделали пять. Одна - выделенная. Если в апреле 2016 года в часы пик на этом участке проходило 3,7 тысячи машин, то в апреле этого года — 4,4 тысячи. Таким образом, рост составил 19%.

Также на перекрестке проспекта Вернадского и Тропаревской улицы поток в сторону области двигался в 2016 году со скоростью 3,5 тысячи транспортных средств в час. После сужения полос был добавлен еще один ряд для поворота налево. Теперь водители ждут поворота в двух полосах, не мешая тем, кто движется прямо. Благодаря этому, интенсивность потока выросла до 4,1 тысячи машин в час, что на 15% больше.

На участке Липецкой улицы от МКАД до Липецкого путепровода благодаря увеличению полос до трех в каждую сторону интенсивность потока в пиковое время выросла с 1,6 тысячи автомобилей в час в прошлом году до 2,1 тысячи в нынешнем (на 27%). Также, как показал анализ ситуации в апреле, на этом участке вдвое снизилась аварийность.