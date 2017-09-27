США готовят ответные меры за несоблюдение Россией Договора по открытому небу

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США обвинили Россию в нарушении Договора об открытом небе и намерены предпринять "разумные и сопоставимые" шаги в связи с этим. Ранее стало известно, что Вашингтон намерен ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над США из-за того, что Россия ограничила полеты над Калининградской областью.

Вашингтон намерен ввести "разумные и сопоставимые меры" за несоблюдение Россией своих обязательств, предусмотренных Договором по открытому небу, пишет "Русская планета".

"После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств", - заявили в Госдепартаменте США.

В ведомстве отметили, что если Россия внимательней отнесется к этому вопросу, то Вашингтон отменит эти меры.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти намерены объявить о введении ограничений на полеты военных самолетов России над территорией США.

Вашингтон якобы принял такое решение из-за ограничений, которые Россия ввела на полеты над Калининградской областью. Как пишет издание, в ответ США могут ограничить наблюдательные полеты над Аляской.

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