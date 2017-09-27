Дуров: на Telegram составили протокол о несоблюдении "закона Яровой"

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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ России составила протокол о несоблюдении "закона Яровой" в отношении его компании. По словам Дурова, документ может привести к судебным процессам. Он отметил, что из-за уголовного дела ему уже не может посещать Иран, однако запрет на въезд в Россию будет для него более болезненным.

Федеральная служба безопасности России составила протокол о несоблюдении "закона Яровой" в отношении Telegram. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Павел Дуров.

"Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам", - написал он.

К своему сообщению Дуров прикрепил два документа: от 31 августа и 14 сентября. Первый представляет собой извещение об оформлении протокола в отношении компании, на составление которого приглашается законный представитель Telegram, второй – копия уже готового протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".