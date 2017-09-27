Уничтожены руководившие нападением на российских военных в САР командиры

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В Сирии уничтожены пятеро полевых командиров, руководивших нападением на российских военных полицейских 18 сентября. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, были также убиты 32 боевика. В поиске командиров была задействована вся система разведки военного ведомства.

В Сирии уничтожены пять полевых командиров, руководивших нападением на российских военных полицейских, и еще 32 боевика. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

"После нападения террористов 18 сентября на российских военных полицейских в провинции Хама для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии. В рамках данной операции были вскрыты место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра") южнее города Идлиб", - сказал он.

Место проведения совещания было подтверждено по нескольким каналам. Командиры боевиков встречались в строении вне населенного пункта. После того, как совещание началось, по точке сбора был нанесен точный ракетно-авиационный удар.