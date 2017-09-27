Во Владивостоке машина сбила двух женщин с полугодовалыми детьми

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Водитель во Владивостоке сбил двух женщин с детскими колясками. В результате двое шестимесячных малышей получили травмы, их доставили в больницу. У одного сотрясение мозга, у другого – ушиб головного мозга. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за превышение скорости.

Автомобилист сбил во Владивостоке двух женщин с детскими колясками, пострадали два шестимесячных ребенка, сообщает Газета.ru.

По данным полиции, 33 летний мужчина на Honda Airwave, выезжая с парковки одного из торговых центров, наехал на женщин с колясками. Пострадавших детей доставили в больницу. Медики диагностировали одному из потерпевших сотрясение головного мозга, второму — ушиб головного мозга легкой степени.

В МВД добавили, что водитель в момент происшествия был трезв. Ранее он уже привлекался к ответственности за превышение скорости.

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