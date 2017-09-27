В Москве арестован бывший гендиректор СУ-155

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Бывший гендиректор строительной компании СУ-155 Александр Мещеряков арестован по новому уголовному делу – бизнесмена обвиняют в хищении средств дольщиков. Ранее его подозревали в неуплате налогов на 210,5 миллиона рублей, однако после погашения ущерба дело было закрыто.

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего генерального директора строительной компании СУ-155 Александра Мещерякова по делу о крупном мошенничестве, об этом сообщает газета "Коммерсант".

По версии следствия, Мещеряков может быть причастен к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в жилищных комплексах, для возведения которых СУ-155 не оформляла необходимые документы. Газета утверждает, что обвинение связано с незавершенными московскими проектами компании.

Ранее в отношении Мещерякова уже было заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 миллиона рублей. Следствие утверждало, что бизнесмен использовал деньги "в личных целях". Расследование дела было прекращено в связи с погашением налоговых претензий.

Строительная компания СУ-155 была одним из крупнейших застройщиков в России. В 2015 году компания оказалась на грани банкротства из-а резкого спроса на жилую недвижимость и высокой долговой нагрузки. Достроить жилье и выполнить обязательства перед дольщиками СУ-155 не смогла.

В апреле 2016 года СУ-155 была признана банкротом. Банк "Российский капитал" взял на себя обязательства завершить ее незаконченные проекты.