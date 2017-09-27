Под Винницей произошел взрыв боеприпасов. Видео

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Около 30 тысяч человек эвакуировали в Винницкой области Украины. Там ночью загорелся крупный склад с боеприпасами. Снаряды стали детонировать и разлетаться на километры вокруг, попадая в жилые дома. Взрывы слышны до сих пор. В зоне ЧП остановлено движение всех видов транспорта, закрыто воздушное пространство. По данным СМИ, на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Винница содрогнулась накануне около 10 часов вечера. То, что в 20 километрах от областного центра находится крупнейший на Украине военный склад, знали все. 180 тысяч тонн боеприпасов, в том числе для систем "Смерч", "Ураган" и "Град". За долгие годы к такому соседству привыкли и, казалось, не ждали беды.

"Мы думали это самолеты проходят сверхзвуковой барьер, а потом смотрим, уже дом трясется, а там все полыхает. Схватили вещи, кто что мог и побежали. Когда проходили Лавровку, прилетел осколок и вырвал кусок забора возле нас - метрах в пяти. Мы были на волосок от смерти", - рассказал очевидец.

Не готовы к ЧП такого масштаба оказались и власти. Единственное, что сделали сразу, перекрыли дороги. По одним данным, в пятикилометровой зоне, по другим – 20-километровой. Тогда как дальность полета снарядов, хранившихся на складе, существенно превышает это расстояние.

Эвакуироваться люди начали самостоятельно, но куда идти, чтобы оказаться в безопасности, не знали. Пожар и взрывы на складе продолжались всю ночь. Продолжаются и сейчас, несмотря на все усилия специалистов. По официальным данным, пострадали два человека.

Из опасной зоны должны были эвакуировать по меньшей мере 25 тысяч человек, но, как заявили, например, в Винницкой администрации, на эвакопунктах находятся всего 500 человек. О судьбе остальных там ничего не известно.

"Как всегда, власть говорит, что все под контролем, идет эвакуация. Тут и правда много сотрудников МЧС и других служб, но с территорий, наиболее близких к месту ЧП, никто людей не эвакуирует. Люди сидят в подвалах. Их никто не информирует. Некоторых удалось вывезти волонтерам. А ведь уже горят дома", - отметил народный депутат Украины Андрей Билецкий.

Министерство инфраструктуры Украины закрыло воздушное пространство в пятидесятикилометровой зоне вне зависимости от высоты полета. Эвакуированы сотрудники четырех станций, 14 поездов отправлены в объезд. Полностью перекрыто движение по трассе Житомир - Могилев-Подольский. Люди опасаются, что часть боеприпасов могла быть снаряжена химическими веществами.

Премьер-министр Гройсман, прибыв на место ЧП, заявил, что о причинах говорить рано, но лично его мнение: это был поджог. Версия та же, что и неделю назад, когда загорелся склад под Мариуполем, и весной - тогда в поселке Балаклея недалеко от Харькова снаряды рвались больше суток. В этом случае власти ссылались на неких диверсантов, в том числе российских. Но официальной причины трагедии до сих пор не объявили. Скорее всего, вскрылись обстоятельства, о которых обществу знать крайне нежелательно. Например, массовые хищения и недостачи оружия и боеприпасов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".