В Приморье почтили память генерала Асапова

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В Уссурийске почтили память генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии при исполнении воинского долга. До командировки в арабскую республику он командовал пятой армией Восточного военного округа, которая базируется в Приморье. Проститься с Асаповым пришли не только солдаты и офицеры, служившие под его началом, но и сотни жителей города.

К мемориальной доске возлагают венки и несут цветы. Проститься с генералом пришли сотни людей. Для многих Асапов был верным другом, надежным коллегой и настоящим командиром, передает "ТВ Центр".

"Очень хороший был человек, дай Бог, чтоб все такие были. Кроме того, что он мужественный был, так он с нами был очень порядочный. Внимательный, душевный. Он нас всех слышал. К нему смело можно было приходить в кабинет, и он слышал, он помогал. Светлая ему память", - говорит сослуживец Татьяна Котова.

Военная карьера Валерия Асапова началась после окончания с отличием Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Он редко занимался кабинетной работой, его мужество и профессионализм всегда требовался в горячих точках. В его послужном списке Северный и Южный Кавказ, дальневосточные рубежи России, Сирия. А в списке наград - Орден Жукова, Орден за заслуги перед Отечеством, Орден мужества.

"Он всю свою офицерскую жизнь провел в горячих точках. Почти все время. Начиная с лейтенанта и до генерала. Его жена все время его ждала с этих войн. Но здесь случилась такая трагедия", - отметил заместитель командующего пятой общевойсковой армией по материально-техническому обеспечению, полковник Сергей Персиянцев.

В феврале 2013 года после службы в Забайкальском крае Валерия Асапова перевели в Приморье. Где его назначили заместителем командующего пятой армией Восточного округа. Затем был Сахалин. И только через два года он вновь вернулся в Уссурийск уже командовать восточной армией.

Прощание с генерал-лейтенантом Валерием Асаповым в Уссурийске проходит возле штаба пятой армии Восточного военного округа. Больше года генерал занимал пост командующего пятой общевойсковой армией. И отсюда его командировали в Сирию.

Командировка в Сирию стала для генерала последней. Он руководил группой российских военных советников. Во время минометного обстрела в городе Дейр-эз-Зор получил смертельное ранение от разрыва мины.

Памятные мероприятия в Уссурийске завершились в Храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Уссурийск.