Чартеры "ВИМ-Авиа" будут совершаться по расписанию на следующей неделе

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Первые клиенты "ВИМ-Авиа", которые застряли на курортах из-за проблем компании, наконец вернулись на родину. Однако ситуация по-прежнему остаётся крайне тяжёлой. Своей очереди, чтобы попасть домой, ждут ещё десятки тысяч человек. Вопросы с их вылетом сейчас экстренно решают в Минтрансе и Росавиации. Помощь готовы оказать и отечественные, и иностранные перевозчики.