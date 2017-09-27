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Новый завод измерительных приборов открылся в среду в Новомосковском округе столицы. На торжественной церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин открыл новый завод измерительных приборов в Новой Москве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Немецкая компания "Вика Мера" уже много лет считается мировым лидером по производству высокоточных приборов. Продукция компании востребована не только в медицинской сфере, но и в химической, нефтегазовой и даже в машиностроении. Новый производственный комплекс площадью более двух гектаров обеспечил рабочими местами сотни человек.

"Новая индустриализация Москвы становится реальностью. Меры поддержки промышленности, которые осуществляет правительство Москвы, приносят свои результаты: открываются новые производства. Главное требование для этих производств - чтобы рабочие места, которые создаются на этих предприятиях, были в первую очередь для москвичей. Это значит, что это высокотехнологичные места и хорошо, достойно оплачиваемые", - приводит слова Собянина АГН "Москва".