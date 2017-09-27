В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой

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В США приступили к выполнению одного из самых скандальных предвыборных обещаний Дональда Трампа - возведению стены на границе с Мексикой. В Калифорнии устанавливают пробные блоки - они станут прототипом будущего барьера. Так называемый проект по защите от преступной миграции вызвал недовольство даже у соотечественников американского президента. Не утихают споры и о том, кто будет оплачивать большую стройку.

Не то забор от мигрантов, не то ещё одна стена между президентом Трампом и его политическими противниками. Жители Калифорнии, отдавшие на выборах голоса за Клинтон, теперь протестуют против большой стройки на границе с Мексикой, передает "ТВ Центр".

Строят пока пробные участки будущей стены, за которую, по мнению Трампа, Мексика должна ещё и сама заплатить 22 миллиарда долларов. Местами 9 метров в высоту, столько же в ширину - чтобы и за час не смогли перелезть. Колючая проволока, двойные и тройные барьеры, системы наблюдения. Патрулирование с вертолетов и катеров. Участков будет несколько, власти хотят устроить конкурс. Протесты, кажется, их не пугают.

Законность проекта, между тем, подверг сомнению, генеральный прокурор Калифорнии. Он подал за это на Трампа в суд. Мол, стена навредит природе. Впрочем, прокурор принадлежит к партии демократов, то есть он политический оппонент президента, который в Белый дом прошёл в том числе на антимигрантских настроениях.

"Мы построим большую стену вдоль южной границы. И Мексика заплатит за эту стену. Датчики будут наверху и внизу, воздушное наблюдение - все это позволит держать преступные картели подальше", - заявлял Трамп.

Стройка рассчитана на три года - финиш как раз к концу президентского срока. Калифорнийские власти судятся с Трампом из-за мигрантов не впервые. Такое уже было сразу после инаугурации. Белый дом ограничил въезд жителям примерно десятка стран, в основном мусульманских. Тогда же, в январе, Америка ужесточила правила выдачи виз, в том числе для российских граждан. Но случай с Мексикой особый. Надо перекрыть более 3 тысяч километров, на что мигранты отвечают протестами и уличным искусством. В сентябре на американо-мексиканской границе появилось изображение маленького мальчика, выглядывающего из-за стены.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".