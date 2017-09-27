Под Волгоградом задержали куратора "группы смерти"

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В Волгоградской области сотрудники полиции задержали куратора "группы смерти", который вел переписку с несовершеннолетней жительницей Тульской области. Суд уже заключил его под стражу.

Сотрудники полиции задержали куратора "группы смерти". Его заподозрили в ведении переписки с несовершеннолетней жительницей Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она отметила, что в операции по задержанию участвовали сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами отдела "К" УМВД России по Тульской области и отдела "К" ГУ МВД России по Волгоградской области.

По ее словам, оперативники узнали, что пользователь одной из социальных сетей ведет переписку с 14-летней жительницей Тульской области. При этом он подталкивал ее к совершению суицида. Злоумышленник вел с ней переписку, давал задания и создавал ситуации, травмирующие психику подростка.

По подозрению в ведении переписки был задержан 23-летний безработный житель Волгоградской области. Суд заключил его под стражу. Также по месту проживания задержанного полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и USB флеш-накопители, которые содержали сведения, подтверждающие его причастность к склонению несовершеннолетней к суициду.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на доведение до самоубийства".