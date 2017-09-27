Совфед призвал международные организации защитить права учащихся на Украине

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Совет Федерации призвал международные организации защитить право обучаться на родном языке на Украине. В проекте заявления парламентариев говорится о необходимости принятия исчерпывающих мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации.

Совет Федерации призвал международные организации защитить право обучаться на родном языке на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект заявления верхней палаты.

Совфед обратился с просьбой дать оценку принятому на Украине закону об образовании к верховным комиссарам ООН, ОБСЕ, комиссару Совета Европы по правам человека, а также парламентам и международным парламентским организациям Европы.

"Члены Совета Федерации федерального собрания Российской Федерации заявляют о необходимости принятия исчерпывающих мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации всех граждан Украины", - говорится в заявлении Совета Федерации.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Согласно документу, с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.