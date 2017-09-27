Рядом с медцентром на юго-западе Москвы нашли тело задушенного мужчины

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На юго-западе Москвы возле Центра детской гематологии нашли тело мужчины со следами удушения. По данному факту проводится проверка. Тело погибшего направлено в морг.

Рядом с Центром детской гематологии на юго-западе столицы нашли тело мужчины со следами удушения. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вечером 26 сентября на улице Саморы Машела, дом 1, обнаружено тело 33-летнего уроженца Киргизии. На шее выявлена странгуляционная борозда, что свидетельствует об удушении. Тело направили в морг для установления причины смерти", - сказал он.

По данному факту проводится проверка. Согласно данным из открытых источников по указанному адресу расположен Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.