Twitter разрешил Трампу писать оскорбительные сообщения

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Twitter не стал блокировать оскорбительный "твит" президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг КНДР, поскольку заявление Трампа социально значимо. Многие пользователи социальной сети сочли высказывание президента противоречащим правилам компании.

Администрация Twitter объяснила свой отказ блокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, допускающего оскорбительные высказывания, передает ТАСС.

Пользователи социальной сети сочли сообщение американского лидера нарушающими правила Twitter, в которых сказано, что пользователи не могут публиковать угрозы, оскорбления и призывы к насилию.

В свою очередь администрация Twitter отметила, что "оскорбительные посты Трампа" социально значимы и поэтому их удалять нельзя.

"Мы рассматриваем перечень факторов, когда оцениваем, нарушает ли тот или иной "твит" наши правила. В том числе мы изучаем, является ли "твит" информационно значимым и представляет ли он общественный интерес", - объяснили в компании.

Речь идет о сообщении Трампа, которое он оставил в своем Twitter после выступления МИД КНДР ЛИ Ен Хо на Генассамблее ООН.

"Только что услышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он повторяет мысли маленького человека с ракетами, они долго не протянут", - написал американский лидер.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

О новом прозвище лидера КНДР Ким Чен Ына стало известно из другого "твита" Трампа, в котором он назвал северокорейского лидера "Рокетменом".

Также Twitter запустил тестовую версию с сообщениями с 280 знаками, вместо 140. В дальнейшем Twitter примет решение о том, следует ли развертывать новый формат на глобальном уровне. У Трампа такой функции пока нет.

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