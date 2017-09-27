Экс-премьера Таиланда приговорили к пяти годам тюрьмы

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Верховный суд Таиланда приговорил бывшего премьер-министра страны Йинглак Чинават к пяти годам тюрьмы. Ее признали виновной в халатности при реализации государственной программы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей.

Бывшего премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават приговорили к пяти годам тюрьмы. Как сообщил портал The Nation, такое решение было принято Верховным судом страны.

Чинават признали виновной в халатности в ходе реализации государственной программы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей. Как сообщило агентство "РИА Новости", информацию подтвердили в партии Пхыа Тхаи ("Ради Таиланда"), которую ранее возглавляла Чинават.

"Йинглак Чинават признана виновной и приговорена к 5 годам тюрьмы", - говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

Военные захватили власть в Тайланде 22 мая 2014 года. Этому предшествовали семь месяцев уличных демонстраций оппозиции, которая требовала отставки правительства премьера Йинглак Чинават. Правящий клан Чинават обвиняли во многих грехах и в первую очередь, казнокрадстве и коррупции. В январе 2015 года парламент Таиланда принял решение об импичменте Чинават. Бывшей главе правительства запретили вести политическую деятельность в течение пяти лет.