Глава Красноярского края Толоконский объявил об отставке

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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке. Об этом рассказал вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко. Основными претендентами на этот пост теперь являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

Вице-спикер парламента Красноярского края Алексей Клешко написал в своем Facebook, что губернатор региона Виктор Толоконский уходит в отставку.

"Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется", — отметил Клешко.

По его словам, у Толоконского есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца.

По данным РИА Новости, основными претендентами на пост губернатора Красноярского края являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

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