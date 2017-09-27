Глава Красноярского края Толоконский объявил об отставке
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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке. Об этом рассказал вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко. Основными претендентами на этот пост теперь являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.
Вице-спикер парламента Красноярского края Алексей Клешко написал в своем Facebook, что губернатор региона Виктор Толоконский уходит в отставку.
"Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется", — отметил Клешко.
По его словам, у Толоконского есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца.
По данным РИА Новости, основными претендентами на пост губернатора Красноярского края являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.
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