В парке "Зарядье" покажут северное сияние

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Посетители парка "Зарядье" смогут увидеть северное сияние в рамках выставки "Русская Арктика", которая пройдет с 29 сентября по 15 февраля включительно. Природное явление воссоздадут при помощи специальной мультимедийной установки.

В Москве посетители парка "Зарядье" смогут увидеть северное сияние в рамках выставки "Русская Арктика", сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Его эффект создадут при помощи мультимедийного голографического экрана высотой 2,5 метра. Он создает трехмерные проекции ночного неба, переливающегося всеми цветами радуги. Рядом будут транслировать видеоролики, раскрывающие природу этого явления", - пояснили в мэрии.

Выставка "Русская Арктика" откроется в Медиацентре 29 сентября 2017 года и будет доступна до 15 февраля 2018 года включительно. Помимо северного сияния посетители увидят копию палатки исследователя Арктики Ивана Папанина, оборудование с дрейфующей полярной станции Борнео, а также рисунки Федора Конюхова.

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