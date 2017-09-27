В Госдуме назвали украинский закон об образовании этноцидом русского народа

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В Государственной Думе приняли заявление о недопустимости нарушения на Украине прав коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке. Подписанный президентом Петром Порошенко закон "Об образовании" в российской Госдуме назвали этноцидом русского народа.

Подписанный Петром Порошенко закон "Об образовании" является этноцидом русского народа на Украине. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Государственной Думы.

"Депутаты Государственной думы ФС РФ считают недопустимым нарушение фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках. Закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа на Украине", - говорится в принятом нижней палатой заявлении.

Ранее аналогичное заявление принял Совет Федерации. Закон "Об образовании" был подписан президентом Украины Петром Порошенко 25 сентября. Согласно документу, с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.