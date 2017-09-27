Талибы намеревались убить Мэттиса ракетным обстрелом аэропорта Кабула

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Движение "Талибан" заявило, что намеревалось убить министра обороны США Джеймса Мэттиса. Ранее стало известно, что террористы совершили ракетный обстрел аэропорта в столице Афганистана, куда должны были прилететь шеф Пентагона и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Запрещенная в России террористическая организация "Талибан" взяла на себя отвтественность за ракетный обстрел аэропорта в Кабуле и заявила, что ее целью был глава Минобороны США Джеймс Мэттис, сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал TOLO.

#KabulAttack - Taliban accept responsibility for rocket attack on airport say target was US secretary of defense James Mattis #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) 27 сентября 2017 г.

В полиции Афганистана подтвердили, что порядка 20-30 ракет упали неподалеку от столичного аэропорта. Жертв и пострадавших нет. В настоящий момент службы безопасности проверяют взлетно-посадочные полосы аэропорта и очищают их от обломков ракет.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли с необъявленным визитом в Кабул.

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