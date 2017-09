Талибы намеревались убить Мэттиса ракетным обстрелом аэропорта Кабула

Запрещенная в России террористическая организация "Талибан" взяла на себя отвтественность за ракетный обстрел аэропорта в Кабуле и заявила, что ее целью был глава Минобороны США Джеймс Мэттис, сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал TOLO.

#KabulAttack - Taliban accept responsibility for rocket attack on airport say target was US secretary of defense James Mattis #Afghanistan