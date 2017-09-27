В Кремле назвали отставки губернаторов востребованным процессом

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Ротационный процесс в губернаторском корпусе России – востребованный процесс в обществе. Руководящий состав регионов должны составлять молодые, но опытные широкопрофильные специалисты. Так прокомментировали в Кремле череду отставок губернаторов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал череду отставок губернаторов востребованным процессом, направленным на обновление, передает РИА Новости.

По мнению Кремля, регионы должны возглавлять молодые, талантливые, широкопрофильные специалисты с опытом работы в органах федеральной власти.

"Они способны именно реализовывать наработанный уже, несмотря на молодой возраст потенциал, в интересах развития тех регионов, которые они возглавили", - передал мнение российского президента спикер Кремля.

Кроме того, Песков не поддержал высказывание аналитиков о том, что должность губернатора становится все более технической.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина и указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области. Также объявили о своей отставке губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.

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