Собянин открыл новый завод измерительных приборов

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В среду Сергей Собянин открыл в Новой Москве инновационное производство - на современном заводе будут выпускать высококачественные измерительные приборы, а которые востребованы сейчас в самых разных отраслях российской промышленности. Город проект поддержал ещё на старте, ну а новый завод должен стать одним из крупнейших налогоплательщиков в столице.

Точность здесь возведена в абсолют. И компьютеры не дают соврать – с этим показателем на новом заводе все в порядке. В закрытых станках металлические болванки превращаются в измерительные приборы: манометры, уровнемеры. Токарь и фрезеровщик, работая на японском оборудовании пятого поколения, становится, по сути, программистом, передает "ТВ Центр".

Собранные на заводе "Вика Мера" приборы востребованы в разных отраслях промышленности: химической и нефтегазовой, пищевой и фармацевтической, в машиностроении и энергетике. Кроме того, заказы уже поступают от российских научно-исследовательских институтов и торговых сетей.

Современная производственная площадка - не цех в привычном понимании. Это чистое, тихое и светлое помещение. Для работы на всех этих станках-компьютерах достаточно всего около 100 человек, которые изготавливают больше полумиллиона единиц высокотехнологичной продукции в год.

Этот производственно-административный комплекс в Новой Москве в деревне Николо-Хованское начали строить в 2013 году. В проект инвестировано около миллиарда рублей. На участке площадью два гектара появились четыре здания. В среду в запуске цеха механической обработки принял участие Сергей Собянин и пообщался с сотрудниками предприятия.

Город оказал инвесторам максимальную поддержку – это и налоговые льготы, и подключение к коммуникациям. Поставив, по сути, главные условия – рабочие места для москвичей и высокая зарплата.

"Новая индустриализация Москвы становится реальностью. Меры поддержки промышленности, которые осуществляет правительство Москвы, приносят свои результаты: открываются новые производства. Главное требование для этих производств - чтобы рабочие места, которые создаются на этих предприятиях, были в первую очередь для москвичей. Это значит, что это высокотехнологичные места и хорошо, достойно оплачиваемые", - отметил Собянин.

Компания-инвестор в свою очередь выразила готовность развивать производство здесь же – в Новой Москве. "Я хочу сказать, что мы очень довольны нашим инвестиционным проектом, я всегда говорю, что для нас, в первую очередь, важны люди и лишь затем наши издержки. Здесь у нас прекрасные сотрудники, я думаю, что у нас есть отличные предпосылки для дальнейшего развития нашей деятельности на российском рынке", - рассказал президент концерна Александер Виганд.

Уже в этом году предприятие планирует окупить вложенные деньги, таким образом стать одним из самых крупных налогоплательщиков среди московских заводов. А в следующем занять 17 процентов российского рынка контрольно-измерительного оборудования.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".