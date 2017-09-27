Участники фестиваля "Гаврош" выступят в клиниках Москвы

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Актёры международного фестиваля "Гаврош", который продолжается в столице, сами приходят к детям, которые не могут покинуть больницу и побывать на спектакле. Прямо в больнице, на импровизированной сцене, разворачивается захватывающее действие, и маленькие пациенты получают массу положительных эмоций, а вместе с ними и заряд здоровья.

Ему не нужны декорации и софиты. Да и большая сцена не требуется. Весь спектакль он на ней один. Ну, если не считать множества ярко-розовых шаров или бутылки воды. Вся постановка - волшебство движений и жеста. Никакого мошенничества, исключительно ловкость рук. Актер, жонглер. Представитель универсального жанра "новый цирк" - так сам себя называет Мигель Хигосос Ронда. Он испанец, живущий во Франции. Впрочем, никаких трудностей перевода для него ни в одной стране мира не существует, передает "ТВ Центр".

"Мой спектакль неслучайно называется "Мёбиус". Как та загадочная лента - он очень сложно закручен, ведь я принимаю разные позы, постоянно из них выкручиваюсь и играю. Я вообще ставил задачу - показать, как можно справиться с неудачами в жизни, как вести себя, если что-то не получается. Ведь иногда достаточно просто подойти к проблеме с другой стороны", - рассказал Мигель Хигосос Ронда.

Публика на этом спектакле особая. Пациенты научно-практического центра психического здоровья детей. В стенах клиники они проводят, как правило, несколько недель. Для большинства из них даже такой поход на спектакль в соседнее отделение - целое приключение. И даже если после выступления Мигеля кто-то захочет повторить его фокусы, врачи возражать не будут.

Выступать в столичных клиниках для участников международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош" вообще уже - хорошая традиция. В разные годы артисты из Франции, Дании, Израиля, России играли и в стенах Морозовской больницы, и в центре детской неврологии на Мичуринском проспекте. Вообще, театротерапия - метод хоть и молодой, но эффект его очевиден.

"Повышение эмоционального фона, позитивного фона, конечно, помогает в лечении. Это благо понял и театр, это благо поняли и врачи, нашли друг друга с проектом "Театротерапия", состыковались и начали эту деятельность в больницах", - отметили в пресс-службе международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош".

Вообще, два столичных департамента - здравоохранения и культуры - совместно задумали большой проект, связанный с выступлением артистов в московских клиниках. И в программу этого года постепенно будут вписывать всё новые лечебно-театральные процедуры.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".