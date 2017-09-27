Глава Дагестана заявил о намерении подать в отставку

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Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов заявил, что намерен подать в отставку. О своих дальнейших планах он не рассказал, отметив, что у него большой круг интересов. Источники РБК сообщили, что главу Дагестана вызвали в Кремль, чтобы обсудить возможную новую должность и кандидатуры преемников.

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов заявил о намерении подать в отставку. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на его интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов", - сказал глава республики.

Как сообщило издание РБК со ссылкой на свои источники, Абдулатипова экстренно вызвали в Кремль, чтобы обсудить его новую должность и кандидатуры возможных преемников.

"Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца", - рассказал источник.

О своей отставке заявил в среду губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Накануне президент России Владимир Путин принял отставки главы Нижегородской области Валерия Шанцева, а также губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Издание "Коммерсант" сообщало, что в ряде российских регионов грядут отставки губернаторов. В частности, упоминались Нижегородская, Самарская области, Алтайский, Красноярский края и один или два региона Северного Кавказа.