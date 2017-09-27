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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства нового городского парка в районе Южное Бутово.

В 2018 году в Южном Бутово будет открыт современный ландшафтный парк, передает Агентство городских новостей "Москва".

"Мы затеяли серьезную реконструкцию парка, это огромная территория - половина Парка Горького, так что у Бутово будет свой Парк Горького. Мы год-полтора согласовывали с жителями, депутатами, обсуждали. Может быть, еще не все обсудили, есть какие-то нюансы. Тем не менее, концепция есть, она предполагает спокойные тихие территории: для занятия спортом, для детей, хорошее освещение, безопасность, качественные дорожки, возможность проведения культурных программ. В этом году основные инженерные работы, подготовительные работы, в следующем году до 1 августа постараемся полностью комплексно все участки этого парка закончить в хорошем качестве. Я надеюсь, что вы будете довольны", - сказал Собянин, обращаясь к жителям района.

Мэр также попросил местных жителей наблюдать за проведением работ и делать замечания.