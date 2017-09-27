В Петербурге учительница написала ругательство на лбу у школьника

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Учительница петербургской школы написала ругательство на лбу у второклассника. Теперь прокуратура Санкт-Петербурга даст правовую оценку этим действиям.

Прокуратура Санкт-Петербурга даст правовую оценку действиям учительницы петербургской школы, написавшей ругательство на лбу у второклассника. Об этом сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе городской прокуратуры отметили, что обращение поступило в органы прокуратуры от родителей школьника. Теперь женщина, которая написала ругательство на лбу у школьника, вызвана на беседу в прокуратуру.

В городском комитете по образованию сообщили, что после того как случай получил огласку, учительница решила покинуть место работы. Решение об увольнении примут работодатель и администрация района, проводящая проверку по факту инцидента. По словам собеседника, женщина является опытным педагогом, но в Петербурге работает недавно.

В комитете подчеркнули, что учительница "применила не педагогические методы воспитательной работы в отношении ученика второго класса, написав ему на лбу слово "дурак" после того, как он пошалил". Другие дети рассказали об этом инциденте своим родителям.

Речь может идти об учительнице 684-ой школы Ольге Алферовой. Она работает в Петербурге около года. До этого преподавала в Архангельске. Ранее она предупреждала учащихся, что напишет им ругательное слово на лбу в случае непослушания.