Режиссер Учитель анонсировал показ "Матильды" в США

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Режиссер Алексей Учитель планирует показать фильм "Матильда" американскому зрителю. Также ведутся переговоры о прокате фильма в Китае. Одновременно с Россией фильм выйдет в странах Прибалтики и Германии и завершит Неделю российского кино в Великобритании.

Российский Режиссер Алексей Учитель намерен представить свой фильм "Матильда" на американском кинорынке, сообщает Газета.ru.

"У нас есть несколько компаний, которые занимаются зарубежными продажами. Наверняка, они будут представлять его и там (в США – прим. ред.)", - отметил режиссер.

Также ведутся переговоры о прокате картины в Китае. Одновременно с российским зрителем фильм смогут увидеть в странах Балтии и Германии. Кроме того, "Матильда" закроет Неделю российского кино в Великобритании, которая пройдет с 19 по 26 ноября.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" выйдет в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода в прокат фильм вызвал негативную реакцию у православных активистов. Их поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она, в частности, жаловалась на картину в Генпрокуратуру, а также заявила, что решение о выдаче "Матильде" прокатного удостоверения необходимо пересмотреть.

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