Роструд проверяет данные о долгах по зарплате в "ВИМ-Авиа"

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Роструд проверяет информацию о долгах "ВИМ Авиа" перед своими сотрудниками. Ранее у авиакомпании уже находили задолженность по заработной плате в размере 97, 8 миллиона рублей перед 1219 работниками. Тогда долг был погашен в полном объеме.

Роструд проводит проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за данных о долгах по заработной плате, сообщает РИА Новости.

В 2016 году у Компании уже находили задолженность по выплатам своим 1219 сотрудникам в размере 97,8 миллиона рублей. Выявленный долг был погашен в полном объеме.

"По имеющейся информации, работодатель снова допустил образование задолженности по заработной плате", - подчеркнули в Роструде.

Ранее стало известно, что авиакомпания задолжала российским аэропортам 667,6 миллиона рублей. Основная долговая нагрузка приходится на Домодедово, ему перевозчик должен 573,5 миллиона рублей. По остальным аэропортам сумма долга не превышает четырех миллионов рублей.

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. В отношении должностных лиц компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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