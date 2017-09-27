Взрывы под Винницей назвали диверсией ко дню рождения Порошенко
Пожар на крупном складе с боеприпасами в Винницкой области Украины мог быть организован специально, уверен украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, эта область - родня для президента страны Петра Порошенко, у которого 26 сентября был день рождения. По данным Вооруженных сил Украины, речь может идти о диверсии.
Пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра заявил, что пожар на военных складах в городе Калиновка Винницкой области произошел из-за теракта. По его словам, в этом виновата диверсионная группа, использовавшая беспилотный летательный аппарат.
Мисюра добавил, что с 25 сентября в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп.
"Основная масса была определена, их цели - и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике подрывное устройство", - отметил в своем Facebook.
Он отметил, что постовые доложили о звуке в небе и последовавших за ним подрывами снарядов, которые стояли на улице.
По его словам, основная масса снарядов находилась в подземных бункерах. Они не пострадали, а разрывается большое количество танковых снарядов и 120-миллиметровых мин, которые были расположены на улице.
Между тем, украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что СБУ было известно о готовящейся диверсии. По его словам, она была приурочена ко дню рождения президента страны Петра Порошенко. Диверсия произошла в его родной Винницкой области.
Ранее стало известно о пожаре на крупном складе с боеприпасами в Винницкой области Украины. Снаряды стали детонировать и разлетаться на километры вокруг, попадая в жилые дома. Около 30 тысяч человек эвакуированы.
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