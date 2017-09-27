Матвиенко не исключила изменения законодательства из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в российское законодательство могут быть внесены изменения, чтобы ситуации, подобные произошедшей с "ВИМ-Авиа", не повторялись. По ее мнению, ответственность за ситуацию с компанией должна нести Росавиация.

Российское законодательство может измениться после ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

"Если нужно изменение законодательства, нормативных актов, давайте примем", - сказала она.

Кроме того, по словам Матвиенко, Росавиация должна ответить за то, что не вмешалась в ситуацию с компанией, которую "лихорадило почти год". Спикер Совфеда призвала агентство разобраться с тем, что произошло с "ВИМ-Авиа".

"Предлагаю сделать запрос от Совета Федерации, пусть Росавиация ответит, компанию лихорадило почти год, Росавиация должна была вмешаться, чтобы не допустить массированной продажи билетов, чтобы граждане не оказались в такой ситуации", - заявила Матвиенко.

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. В отношении должностных лиц компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"ВИМ-Авиа" задолжала российским аэропортам 667,6 миллиона рублей. Основная долговая нагрузка приходится на Домодедово, ему перевозчик должен 573,5 миллиона рублей. По остальным аэропортам сумма долга не превышает четырех миллионов рублей.