Пилот Etihad Airways скончался во время полета

Теги: авиакомпания Происшествие смерть пилот оаэ

Пилот авиакомпании Etihad Airways скончался во время рейса Абу-Даби – Амстердам. Второму пилоту пришлось экстренно сажать самолет в аэропорту Кувейта. О причинах гибели летчика ничего не известно.

Самолет авиакомпании Etihad Airways, выполняющий рейс Абу-Даби – Амстердам, был вынужден совершить экстренную посадку в Кувейте из-за смерти пилота, об этом сообщает издание Gulf News со ссылкой на заявление компании.

В Кувейте борт ожидали врачи, однако медики ничем не смогли помочь и только констатировали смерть пилота. Причина смерти не называется.

Сообщается, что посадка в воздушной гавани Кувейта вторым пилотом прошла успешно, через некоторое время самолет вылетел в Нидерланды.

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