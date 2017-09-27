Родственница Николая II вмешалась в скандал с "Матильдой"

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Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому и генпрокурору Юрию Чайке с заявлением о нарушении ее авторских прав на проект "Матильда Кшесинская". Ее обращение опубликовала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что выходом фильма Алексея Учителя "Матильда" также недовольна вдова племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова. На заявление депутата обратило внимание издание "Ридус".

"Ближайшая родственница Императора Николая Второго, нашего Святого Государя, помимо иска предупредила в установленном порядке Учителя прекратить нарушение ее прав как законного представителя в части защиты от осквернения чести и достоинства Семьи", - написала Поклонская в соцсети "ВКонтакте", сопроводив пост досудебной претензией со стороны Куликовской-Романовой.

Родственница царя называет себя "правообладателем авторских прав на проект "Матильда Кшесинская". Сценарий для этого фильма, по ее словам, писал Андрей Геласимов, но другой сценарист, Александр Терехов, его переработал. Куликовская-Романова считает, что это нарушает ее права.

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