УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" после игры с "Ливерпулем"
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УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака" после матча Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". Организация рассмотрит эпизоды с использованием пиротехники, несогласованными баннерами и кричалками, а также блокировкой лестничных проходов.
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака" после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". Об этом сообщает Газета.ru.
"УЕФА открыл дела по трем нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники, несогласованные баннеры и кричалки, а также блокировка лестничных проходов", - говорится в сообщении.
Дисциплинарный комитет организации рассмотрит данные эпизоды 19 октября.
Матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем" состоялся накануне в Москве и завершился вничью 1:1. В составе красно-белых отличился Фернандо, а у англичан мяч на свой счет записал Коутиньо.
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