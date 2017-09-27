В России ликвидирован последний боеприпас химоружия

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В России уничтожены все запасы химического оружия – 39 тысяч 967 тонн отравляющих веществ. Владимир Путин назвал это событие историческим моментом, отметив, что Россия строго выполняет все обязательства в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения.

Последний килограмм химоружия, который находился в запасе у России, был уничтожен в Удмуртии на объекте "Кизнер", передает РИА Новости.

"Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это действительно историческое событие - имея в виду огромный объем, доставшийся нам еще с советских времен арсеналов химического оружия, которым можно, как считали специалисты, было уничтожить несколько раз все живое на Земле", - прокомментировал событие президент России Владимир Путин во время телемоста с Удмуртией.

Глава государства отметил, что Россия строго выполняет все международные обязательства в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения. Он отметил, что США уже трижды переносили сроки ликвидации химоружия, в частности, под предлогом отсутствия финансов.

Замдиректора секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выразил признательность российским властям за полное уничтожение оружия.

По состоянию на 27 сентября в России уничтожены все запасы химического оружия - это 39 тысяч 967 тонн отравлявших веществ или 100% имевшихся запасов, сообщает "Интерфакс".

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