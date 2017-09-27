Васильева назвала преступлением платные услуги в школах

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Глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала преступлением проведение платных дополнительных уроков по основным школьным предметам. Об этом она заявила на "правительственном часе" в Госдуме. По мнению Васильевой, платными дополнительные кружки могут быть только с согласия родителей и по интересным дисциплинам.

Вопросы образования обсудили в Госдуме в рамках "правительственного часа". Глава Минобрнауки Ольга Васильева четко обозначила, чему в школе не место, передает "МИР24".

"Моя позиция очень жесткая. Я считаю, что никаких платных услуг в школе - мыло, занавески - быть не может. Как и других ухищрений. Недавно я видела договор одной из школ в Московской области, где учащимся вменялись дополнительные занятия – русский и математика по часу. Это преступление, и с этим надо бороться", - подчеркнула Васильева.

По словам министра образования, еще одна проблема – износ школ. Это касается всех российских регионов, подчеркнула она, добавив, что именно поэтому на обновление инфраструктуры в этом году из федерального бюджета перечислили субсидии в размере 25 миллиардов рублей.

Ранее Васильева подвергла критике систему преподавания иностранных языков в школах. По ее мнению, ставку следует сделать на живое общение, а чтение и перевод отложить на второй план.

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