15:38, 27 сентября 2017

В ДТП на Киевском шоссе погибли два человека

Теги:  погибшие  Происшествие  москва  дтп

В результате ДТП на Киевском шоссе в Москве погибли два человека. Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, авария произошла на 60-м километре автодороги, столкнулись два транспортных средства.

В результате ДТП на Киевском шоссе в Москве погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"В среду в районе 60-го километра Киевского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств", - рассказали в ведомстве.

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