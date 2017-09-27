В ДТП на Киевском шоссе погибли два человека

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В результате ДТП на Киевском шоссе в Москве погибли два человека. Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, авария произошла на 60-м километре автодороги, столкнулись два транспортных средства.

В результате ДТП на Киевском шоссе в Москве погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"В среду в районе 60-го километра Киевского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств", - рассказали в ведомстве.

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