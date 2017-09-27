ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова

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ФСБ России подтвердила обнаружение в Ингушетии останков главаря террористов на Северном Кавказе Доку Умарова. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Умаров возглавлял террористическую организацию "Имарат Кавказ".

В Центре общественных связей ФСБ подтвердили обнаружение в Ингушетии останков главаря террористов на Северном Кавказе Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года. Об этом сообщает ТАСС.

Умаров возглавлял террористическую организацию "Имарат Кавказ" и действовал в тесном контакте с эмиссарами "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (деятельность этих террористических организаций запрещена на территории России).

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