Матвиенко решила посмотреть "Матильду"

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко планирует посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда". Также она отметила, что просмотр этого фильма является выбором каждого сенатора.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что планирует посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда". Об этом она рассказала журналистам, передает Агентство "Москва".

"Я его обязательно посмотрю", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Также она отметила, что просмотр этого фильма является выбором каждого сенатора. При этом она подчеркнула, что в Совфеде кинозала нет.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода в прокат фильм вызвал негативную реакцию у православных активистов. Их поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая, в частности, жаловалась на картину в Генпрокуратуру и заявила, что решение о выдаче "Матильде" прокатного удостоверения необходимо пересмотреть.

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