Плохой назначен первым замглавы Минюста России

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Владимир Путин в среду произвел кадровые перестановки в администрации президента. Начальник управления по противодействию коррупции Олег Плохой назначен заместителем министра юстиции. Его сменил Андрей Чоботов.

Новым заместителем министра юстиции России назначен Олег Плохой. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля.

Ранее Плохой занимал пост начальника управления президента по противодействию коррупции . На этой должности его заменит Андрей Чоботов. С 2012 года он работал в Секретариате руководителя администрации президента.

Плохой возглавлял Управление по противодействию коррупции с 2013 года.