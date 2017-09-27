Гастрономический фестиваль "Золотая осень" продолжается в Москве

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В столице продолжает работу гастрономический фестиваль "Золотая осень". Торговля и дегустации идут на 40 рынках и ярмарках города. Всю информацию о мероприятиях можно посмотреть на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве продолжается гастрономический фестиваль "Золотая осень". Торговля и дегустации идут на 40 рынках и ярмарках Москвы во всех районах города. Вся информация о мероприятиях есть на сайте mos.ru.

Так, на Тверской площади можно, например, отведать блюда из сезонных овощей, домашний хлеб и сыр. А на Кузнецком мосту купить рыбу и морепродукты. В городе открыты десятки торговых шале с фермерскими продуктами, работают рестораны под открытым небом и точки стрит-фуда, передает "ТВ Центр".