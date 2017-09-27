Путин объявил министру транспорта о неполном служебном соответствии

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Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову. Кроме того, президент упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

Президент России Владимир Путин заявил курирующему транспорт вице-премьеру Аркадию Дворковичу о том, что он не справляется со своей работой. На совещании с правительством глава государства подверг жесткой критике ситуацию вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа", передает ТАСС.

"Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это. Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера. Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом", - обратился президент к Дворковичу.

"И хочу министру сказать (министру транспорта Максиму Соколову): я объявляю вам о неполном служебном соответствии", - сказал Путин. Кроме того, президент подверг критике критерии министерства, которые не позволили предотвратить кризисную ситуацию вокруг авиакомпании.

"Мы вчера с министром [транспорта] на этот счет разговаривали. Максим Юрьевич [Соколов] мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям [предъявляемым к перевозчикам]", - сообщил он. "Он мою реакцию знает, не буду повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?" - поставил вопрос президент.

По словам Путина, "десятки тысяч людей оказались в очень сложной ситуации". "Ну, хорошо, если бы это было первый раз. Это же годами все продолжается. И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное", - сказал он.

Глава государства добавил, что понимает желание создать условия для нормального ведения бизнеса, не обременяя его дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и прочее. "Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может, в конце концов, бизнес - не для бизнесменов, а для людей, которые пользуются этими услугами", - сказал Путин.

Путин потребовал от Соколова "быстро и эффективно" решить проблему вокруг "ВИМ-Авиа" и представить предложения по усилению регулирования сферы авиаперевозок.

"Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть, и не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков. И контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы, требования и соответствующие критерии", - сказал президент. Он подчеркнул, что эти требования и критерии должны быть действенными, понятными и прозрачными.

Накануне Соколов объявил, что поддерживать "ВИМ-Авиа" бессмысленно, так как компания "практически прекратила свою работу". По его словам, государство сосредоточится на том, чтобы решить ситуацию, которая сложилась из-за задержки и отмены рейсов компании.

С 23 августа рейсы компании отменяются или отправляются со значительными задержками из-за задолженности перед поставщиками топлива и аэропортами. Против руководства "ВИМ-Авиа" возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Компания продолжала продавать билеты, хотя понимала, что не сможет выполнить рейсы, считает следствие.

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