"Вы перегружены слишком?": Путин отчитал Дворковича за "ВИМ-Авиа"

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Владимир Путин отчитал министра транспорта Максима Соколова и вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего транспорт, за ситуацию вокруг "ВИМ-Авиа". По словам президента, чиновники не достаточно внимания уделяют этой отрасли.

Владимир Путин пригрозил подумать о дальнейшей судьбе министра транспорта Максима Соколова и курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича из-за ситуации вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом сообщает TVC.RU.

На совещании с правительством президент заявил Дворковичу, что тот не справляется с ситуацией в транспортной сфере.

"Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом", - сказал Путин.

Министру транспорта президент объявил о неполном служебном соответствии.

"Если справитесь с этой ситуаций быстро и эффективно, тогда мы с Дмитрием Медведевым подумаем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем", - сказал Путин, потребовав "быстро и эффективно" решить проблему с "ВИМ-Авиа".

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. В отношении должностных лиц компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Авиакомпания задолжала российским аэропортам 667,6 миллиона рублей.

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