Путин остался недоволен ситуацией в сфере строительства жилья

Теги: Политика путин правительство президент жилье строительство дольщики

Владимир Путин раскритиковал действия ведомств, курирующих строительство жилья. Он затронул данную тему на совещании с членами правительства, когда говорил о системе контроля за авиакомпаниями. По мнению президента, как и в сфере перевозок, так и при строительстве жилья, должна действовать эффективная система контроля.

Действия ведомств, курирующих строительство жилья, не выдерживают критики. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Вот мы говорим бесконечно о дольщиках. Ну, и чего? Деньги вкладываем, конечно, гасим кое-что, хотя еще не все погасили - многое, но не все - но проблема остается", - цитирует ТАСС главу государства.

Он затронул данную тему, когда говорил о системе контроля за авиакомпаниями в связи с кризисом вокруг пассажиров "ВИМ-Авиа". По мнению Путина, как и в сфере перевозок, так и при строительстве жилья, должна действовать эффективная система контроля, чтобы люди не страдали.

"Правоохранительные органы докладывают, что, помимо проблем с официальными дольщиками, есть еще другая проблема, связанная с незаконной застройкой - она в разы по объемам больше, чем проблема дольщиков", - отметил президент.

Он возмутился ситуации, при которой "мы знаем о проблемах, но не можем отрегулировать цивилизованное функционирование этих чрезвычайно важных секторов экономики [строительство жилья и авиаперевозки]".

Во время совещания Путин также объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Кроме того, президент упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

Читайте также:

Путин объявил министру транспорта о неполном служебном соответствии

В Кремле назвали отставки губернаторов востребованным процессом

Путин предостерег "Газпром" от возведения "дворцов" на Дальнем Востоке

Матвиенко не исключила изменения законодательства из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

Путин попросит ГП проверить решение проблем обманутых дольщиков