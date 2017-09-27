"Зарядье" в ноябре запустит мобильное приложение

Теги: Москва парковка смартфон парк

В ноябре парк "Зарядье" планирует запустить мобильное приложение. В частности, через него можно будет узнать о ботанической коллекции и расписании сервисов парка. Кроме того, через две недели в "Зарядье" откроется подземная парковка.

Столичный парк "Зарядье" в ноябре планирует запустить мобильное приложение. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора парка Павла Трехлеба.

"Через мобильное приложение можно будет узнать о ботанической коллекции и расписании сервисов", - отметил Трехлеб. Также в программе будет общая навигация и описание объектов парка.

Кроме того, Трехлеб подчеркнул, что подземная парковка в "Зарядье" откроется примерно через две недели. По его словам, там будет действовать платная пропускная система и при этом тарифы будут приближены к общегородским.

Читайте также:

В парке "Зарядье" покажут северное сияние

В "Зарядье" открылся научно-познавательный лекторий

В "Зарядье" откроют панорамный ретроресторан

"Зарядье" за неделю посетили более 250 тысяч человек