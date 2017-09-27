Россиянам пообещали рост зарплат на 4,1% в 2018 году

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В 2018 году рост зарплат в реальном выражении составит 4,1%. Это произойдет за счет индексации выплат в бюджетной сфере, предположил глава Минфина Антон Силуанов. Таким образом, прогнозирует он, будет выполнена норма президентского указа.

В федеральном бюджете заложены средства на индексацию зарплат работников бюджетной сферы, передает ТАСС. Как считают в Минфине, это дает основания прогнозировать, что и в целом в экономике будут расти зарплаты.

"Начиная с 2018 года, будет в полном объеме исполнена норма [президентского] указа по повышению зарплат работникам бюджетной сферы", - сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая с докладом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Согласно прогнозу главы Минфина, в целом в экономике России в следующем году зарплата вырастет на 4,1% в реальном выражении. По мнению Силуанова, это произойдет, в частности, из-за выплат в бюджетной сфере.

Ранее Росстат обнародовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами. В топе - коксохимическая промышленность и нефтехимия при средней зарплате в 150 тысяч рублей. На втором месте идет добыча нефти и газа - 110 тысяч рублей. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых отраслей производство табачной продукции.

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