Владелец "ВИМ-Авиа" сбежал из России

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Владелец авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев покинул Россию, сообщают источники российских информагентств. По некоторым данным, он мог направиться в Стамбул. О том, что Мурсекаев возможно улетел за границу, заявил и глава Росавиации Александр Нерадько. Выступая в Госдуме в среду, он рассказал, что собственник авиакомпании перестал выходить на связь.

Собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" мог улететь за границу. Об этом, выступая в среду в Госдуме, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, он был приглашен на совещание по ситуации вокруг авиаперевозчика, но на встречу не явился.

"Вчера телеграммой собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" был приглашен на специальное совещание в связи с тем, что он давал обязательство из своих собственных средств произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности в размере 50 миллионов руб", - рассказал Нерадько.

О том, что владелец "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекав покинул страну, агентству "Интерфакс" подтвердили двое источников. По словам собеседников агентства, они с утра не могут с ним связаться. По некоторым данным, Мурсекаев мог вылететь в Стамбул через аэропорт "Внуково".

В настоящее время за рубежом остаются 38 тысяч пассажиров компании, в основном на курортах Турции и Греции. При этом, отметил Нерадько, уже сейчас понятно, что "ВИМ-Авиа" не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров, поскольку часть ее самолетов арестованы за долги в в аэропортах Даламана, Антальи и бельгийского Льежа.

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. Перевозчик задолжал российским аэропортам 667,6 миллиона рублей. В отношении должностных лиц компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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